Da Eastwood a Bellocchio, torna “Il cinema in piazza” a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Da sabato 20 luglio a sabato 7 settembre il Cinema Italia, in Piazza Niccolò V a Sarzana, propone una carrellata di ventidue film da gustare sotto le stelle all’ombra della Cattedrale di Santa Maria, con i titoli di maggior successo dell’annata cinematografica appena conclusa.



Il costo dei biglietti varia da 6 euro per l'intero a 5 euro per il ridotto, fino a 4 euro per i titolari della tessera Cineforum e della Carta Insieme Conad. In caso di pioggia le proiezioni si terranno all'interno del Cinema Italia. L'orario d'inizio di tutti gli spettacoli è fissato per le 21:30.



Si parte con il cinema europeo di qualità: sabato 20 e domenica 21 luglio apre The Children Act, film britannico di Richard Eyre, riflessione sulla giustizia: la vita di un severo giudice (Emma Thompson) è stravolta dal caso di un ragazzo che rifiuta le cure, in bilico tra la vita e la morte. Subito a seguire, mercoledì 24 luglio, il premiatissimo Cold War del polacco Pawel Pawlikowski, storia d’amore tra due musicisti, nell’Europa divisa dalla cortina di ferro. Nell'inglese - ma da regista catalana, Isabel Coixet - La casa dei libri (5 e 6 settembre) una vedova cerca di superare il dolore per la morte del marito aprendo una libreria in un paesino della costiera.



Il grande cinema americano è rappresentato da quattro titoli d’eccezione: giovedì 25 e venerdì 26 luglio Old Man & the Gun, ultima apparizione su grande schermo di Robert Redford, qui diretto da David Lowery; sabato 27 e domenica 28 luglio First Man di Damien Chazelle, la storia di Neil Armostrong e della missione Apollo 11 della NASA, talentuosa prova di forza registica e introspezione umana; ad agosto (sabato 10 e domenica 11) Green Book di Peter Farrely, miglior film ai premi Oscar 2019, road movie sulle tracce di un buttafuori e di un pianista di colore nell’America di inizio anni ’60; mercoledì 14 agosto Il corriere – The Mule, ultimo film di Clint Eastwood in cui un ottantenne diventa corriere della droga per un cartello messicano.



Per i più sentimentali il Cinema Italia propone prima Resta con me (mercoledì 31 luglio) di Baltasar Kormákur, storia vera di una giovane coppia che, a bordo di una barca a vela, affronta un uragano mettendo in gioco la propria relazione, e poi After (mercoledì 7 agosto), teen movie a base di amori ed intrighi. Non mancano le commedie nostrane: sabato 3 e domenica 4 agosto il film di Riccardo Milani Ma cosa ci dice il cervello, con una Paola Cortellesi in forma tra spy story e parodie di genere, giovedì 8 e venerdì 9 agosto Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti con protagonista Pif, a cui rimangono solo un’ora ora e trentadue minuti per fare i conti con i punti salienti della sua vita, e giovedì 15 e venerdì 16 agosto Non ci resta che piangere, film-idea dal cast stellare in cui un gruppo di fresconi viene catapultato negli anni ’80.



La Francia è rappresentata da due commedie: Quasi nemici – L’importante è avere ragione (22 e 23 agosto) di Yvan Attal, storia dell'inaspettato avvicinamento tra una studentessa di origine araba e un noto professore dai modi burberi e di estrazione benestante, e il brillante Il gioco delle coppie (sabato 31 agosto e domenica 1 settembre) di Olivier Assayas, vite di intellettuali, divertente e fruttuoso gioco di scrittura e recitazione.

Direttamente dall’ultimo Festival di Cannes arrivano due firme europee importanti: sabato 17 e domenica 18 agosto Marco Bellocchio e il suo acclamato Il Traditore, sul collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino), mercoledì 21 agosto Dolor y Glória di Pedro

Almodóvar, capolavoro di messa a nudo della vita di un regista e delle difficoltà – fisiche e mentali – della creazione artistica.



Un genere ultimamente molto popolare è il biopic: questi i titoli di più successo dell'anno. Giovedì 1 e venerdì 2 agosto sarà proiettato Stanlio e Ollio di Jon S. Baird, che ripercorre l'amicizia tra i due grandi comici inglesi, portando un carico di divertimento, nostalgia ed emozioni. Non da meno a livello emotivo è Van Gogh - Alle soglie dell'eternità (28 agosto) di Julian Schnabel, in cui uno straordinario William Defoe è il pittore olandese. Due sono i film su musicisti inglesi: sabato 24 e domenica 25 agosto è il turno del secondo incasso dell'anno, Bohemian Rapsody di Bryan Singer, film dedicato ai Queen, valso a Rami Malek il premio come miglior attore agli Oscar 2019, mentre il riuscito Rocketman (7 e 8 settembre) di Dexter Fletcher, presentato a maggio a Cannes con favore di critica, è la parabola musicale e intimista di Sir Elton John.



Infine, i due film più premiati, analizzati e discussi dell'annata arrivano sullo schermo dell'arena estiva del Cinema Italia a cavallo tra fine agosto e inizio settembre. Giovedì 29 e venerdì 30 agosto tocca alla Favorita di Yorgos Lanthimos, sontuoso affresco sul potere e sull'amore dentro un film satirico e cinico, che romanza la vita della Regina Anna Stuart. Mercoledì 4 settembre Roma di Alfonso Cuarón, cinema-vita di ispirazione autobiografica, opera poetica in bianco e nero legata ai ricordi della Città del Messico

degli anni '70, filtrati attraverso gli occhi della domestica Cleo.



Paolo Rissicini