Da 500 a 140, il Festival Teatrika “ventiventi” sta alle regole

Sarzana - Val di Magra - "Sapevamo che sarebbe stata una grande sfida organizzare questa XIII edizione anti-Covid di Teatrika, ma dopo i primi due spettacoli possiamo già affermare, e con grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale che ha creduto fortemente nella proposta della Compagnia degli Evasi, che la sfida è già stata vinta". E' un'edizione anomala e non potrebbe essere diversamente quella del festival teatrale di Molicciara come racconta l'instancabiel direttore artistico Alessandro Vanello: "Nel pieno rispetto delle normative dei decreti anti pandemia, nell’arena i posti a sedere, gratuti e fruibili solo su prenotazione, sono stati ridotti dai canonici 500 a soli 140 e distanziati: con l’aiuto tecnico fondamentale dei volontari della Protezione Civile castelnovese e dell’Architetto Davide Basilio, gli spettatori, rispettosi ed entusiasti dei primi due monoghi, hanno dimostrato un grande attaccamento alla rassegna affluendo e defluendo all’arena teatro con educazione, indossando le mascherine e nel rispetto del distanziamento necessario".



Dopo la gradita visita di Rai3 che ha registrato un servizio sul festival per il Tg regionale, giovedì 2 luglio alle 21:30, direttamente all’ultimo Torino Fringe Festival, sarà il bravissimo Giulio Federico Janni a calcare il palcoscenico di Teatrika con il monologo “Resta” per la Compagnia del Calzino di Pietramurata (TN): Josef Canetti è un professore di lettere di mezz'età, serio e rigoroso che ha dedicato la propria esistenza al tentativo di introdurre i suoi allievi alla vita attraverso l'amore per la letteratura, racconta l’autrice e regista Silvia Marchetti, col risultato di rendere entrambe del tutto incomprensibili e di esasperare quel divario culturale, generazionale, ed emotivo con la classe che gli sta di fronte, divario ch'egli per primo sente così incolmabile. Come per lei: Margherita. Ed è proprio a causa sua, di Margherita, che ora egli è messo sotto processo da quegli stessi allievi cui egli sente invece di aver dedicato tutto sé stesso.



Teatrika è organizzato dalla Compagnia degli Evasi con il patrocinio del Comune di Castelnuovo, nell’area verde del centro sociale polivalente di Via Carbonara 32 - 19033 Castelnuovo Magra. In caso di pioggia lo spettacolo è spostato alla sera seguente. Dalle 19.30 è possibile consumare apericena, solo su prenotazione al numero 3475454359. Nel rispetto delle direttive anti pandemia, l’ingresso è solo su prenotazione via WhatsApp al numero 3358254436, l’accesso all’area teatro è consentito esclusivamente se muniti di mascherina, nel rispetto del distanziamento fisico di metri 1, con punti di igienizzazione mani. I posti a sedere saranno distanziati e limitati a 140.