Cristina D'Avena fa gli auguri alla Fabbrica!

Sarzana - Val di Magra - Al Centro Commerciale La Fabbrica domenica prossima 3 novembre si festeggiano 12 anni dall'apertura. E per la grande festa è stata programmata una giornata piene di sorprese ed emozioni. Si parte alle 16 con la diretta radio di Radio Nostalgia: Andrea Secci ed il suo staff animeranno la galleria con musica, giochi, gadget e molto altro; ppi dalle 17 in poi un ospite d’eccezione, Cristina D'Avena, che si esibirà in un live delle sue canzoni più conosciute per far

divertire e cantare tutti i prnsenti e naturalmente sarà disponibile per autografi e foto con tutti i suoi fans che vorranno salutarla. Infine il pomeriggio continuerà sempre con Radio Nostalgia ed una maxitorta gigante firmata Conad Superstore che sarà distribuita gratuitamente a tutti gli ospiti presenti fino ad esaurimento scorte. Un compleanno davvero unico per il Centro Commerciale La Fabbrica.