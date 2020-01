Corso di lingua tedesca, iscrizioni ancora aperte

Sarzana - Val di Magra - Il 10 gennaio scade il termine per iscriversi al corso di lingua tedesca per principianti che l'ACIT organizza a Sarzana presso Quarto Piano, via Landinelli 46, in collaborazione con l'Associazione L'égalité. Il corso, finalizzato all'acquisizione delle nozioni base della lingua, di immediata spendibilità, si svolgerà il mercoledì dalle ore 18 alle ore 20 per un totale di°30 ore, a partire dal 15 gennaio. Informazioni e iscrizioni presso Associazione Culturale Italo Tedesca, via Manin 27, SP, tel.0187 739625; info@acitlaspezia.it.