Coriandoli in città, Sarzana si prepara per la grande festa

Sarzana - Val di Magra - E' sicuramente un appuntamento amatissimo dai bambini. Stiamo parlando del carnevale e della voglia di travestirsi e di giocare tra coriandoli e stelle filanti. Per questo, quest'anno, organizzato dall'assessorato alle politiche giovanili guidato da Beatrice Casini in collaborazione con Abygaille a Sarzana torna il carnevale. Si chiama “Coriandoli in città” la manifestazione che si terrà sabaro 3 febbraio alle ore 14.30 in piazza De André. Musica, balli e trampolieri accompagneranno i bambini tra le vie del centro storico, per una sfilata itinerante; non mancherà il truccabimbi, la gara tra mascherine e premi bellissimi premi per la mascehra migliore e quella più simpatica. “ Tante- dice l'assessore Casini- sono state in questi anni le occasioni dedicate ai più piccoli e alle famiglie: abbiamo organizzato laboratori e animazione riuscendo a coinvolgerli e a renderli protagonisti durante vari periodo dell'anno. Il carnevale è un perido di festa che i bimbi amano molto e per questo abbiamo organizzato un appuntamento divertente che siamo certi li vedrà numerosi e divertiti protagonisti”.