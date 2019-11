Convegno ed esposizione del “Martirio di Sant'Andrea di Ercole Ferrata”

Sarzana - Val di Magra - Un convegno dedicato al “Martirio di Sant'Andrea di Ercole Ferrata” è l'appuntamento in programma domenica 1° dicembre alle 16 a Palazzo Vescovile. In occasione della festività di Sant'Andrea, patrono della città, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Museo Diocesano verrà esposta e tale sarà fino al 23 dicembre un'importante scultura del '600 messa a disposizione dai collezionisti d'arte Guido Sgroi e Adriana Cipriano.



L'opera realizzata da uno dei massimo esponenti del barocco romano verrà illustrata da Francesco Petrucci, Conservatore Palazzo Chigi Ariccia nonché esperto internazionale del Bernini e dal professor Giacomo Montanari storico dell’arte e studioso del Ferrata nel periodo genovese.



A coordinare il convegno sarà Barbara Sisti direttrice del Museo Diocesano. In apertura del convegno i saluti del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli e dell'assessore al turismo Roberto Italiani. La rarissima scultura del S. Andrea, quasi unica nell’iconografia, è stata notificata dalla Soprintendenza come opera di interesse Nazionale. Orario esposizione dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle alle 19.