Conto alla rovescia per Moonland, Sarzana aspetta il suo festival estivo

Sarzana - Val di Magra - Si avvicina il giorno del debutto per “Moonland”, nuovo festival sarzanese che fra martedì 16 e domenica 21 luglio porterà in piazza Matteotti musica per tutti i gusti. Si partirà con la storica Pfm che proporrà i più grandi successi di un repertorio vastissimo. Mercoledì si proseguirà con le sonorità dei Bowland, trio che si è messo in luce per raffinatezza e bravura nell'ultima edizione di X-Factor. L'atmosfera cambierà ancora sabato quando i Negrita si prenderanno la scena con una rivisitazione in chiave alettroacustica dei successi che hanno accompagnato la loro carriera dal 1994 ad oggi.

Infine, per l'ormai tradizionale Notte Bianca del 21 luglio, Moonland punterà sul talento in ascesa Fulminacci, vincitore solo pochi giorni fa della Targa Tenco con l'opera prima “La vita veramente”. Insieme a lui, nella luna serata di festa, ci saranno anche due promettenti realtà della nostra provincia come Daerico e Moca.



I preparativi per la manifestazione partiranno già domani mattina con la costruzione del grande palco mentre in occasione delle prime tre serate (a pagamento) la piazza sarà transennata mentre resteranno percorribili sia via Mazzini che via Bertoloni. Come spiegato ieri mattina in conferenza stampa dall'assessore al turismo Italiani, i 144 residenti in piazza dovranno accogliere eventuali ospiti ai varchi di ingresso mentre i titolari delle attività (i cui dehors saranno mantenuti) dovranno comunicare i nominativi dei clienti agli steward.

“Sarà una lunga settimana che coinvolgerà in maniera forte città e residenti – ha spiegato – la nostra preoccupazione è stata quella di fare in modo che il centro fosse vivibile senza chiusure particolari come accaduto in passato. Ogni dettaglio è stato pensato per dare a tutte le attività la possibilità di lavorare anche nei giorni dei concerti”.



“Tutto il progetto è stato sviluppato in armonia con gli operatori economici della piazza – ha aggiunto il sindaco Ponzanelli – e tutta la città è pronta per accogliere un di musica di alto livello, come testimonia anche il premio appena ricevuto da Fulminacci, e da promuovere anche nei prossimi anni. Un evento – ha concluso – che è stato selezionato dalla Regione Liguria per spessore culturale e sostenuto da partner importanti come Iren (rappresentata da Barbara Petricone) e Sanlorenzo”.

“Tutti i concerti stati pensati anche in base alla location particolare – ha spiegato infine Umberto Bonanni di Blues In – e l'obiettivo di armonizzare il più possibile l'esperienza del pubblico con la piazza e la proposta musicale”.

I biglietti per Pfm, Bowland e Negrita sono ancora disponibili sul sito Ticketone e presso l'edicola di Piazza Martiri che aderisce al circuito di vendita. Il concerto di Fulminacci sarà invece gratuito.