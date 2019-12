Confermata la "Call for ideas" per gli eventi sarzanesi

Sarzana - Val di Magra - Dopo la prima esperienza di quest’anno, anche nel 2020 il Comune di Sarzana individuerà il metodo della Call For Ideas per individuare idee e proposte che possano arricchire l'offerta culturale di Sarzana. A supporto dell’impegno dell’amministrazione ci sono infatti i numeri che parlano di trentotto soggetti che hanno partecipato alla selezione dello scorso anno con 54 proposte. Fra queste il Comitato Tecnico ne ha selezionato 28 che sono andate a comporre l'offerta culturale sarzanese diversificandola come mai in precedenza per tipologia di eventi e di proposte teatrali, musicali, artistiche e culturali varie.



“La rassegna teatrale “Smaschera” che partirà domani - spiega il sindaco Ponzanelli - chiude idealmente tutta la varietà degli eventi selezionati con la prima ‘call’. Questo strumento si è rivelato di successo e abbiamo scelto questa linea e la volontà di confermarla con il nuovo bando che uscirà presto per l’edizione 2020. Attraverso un criterio tecnico abbiamo avuto la possibilità di valutare le varie proposte e assicurare alla città una vasta gamma di eventi, alcuni riconfermati e altri nuovi, con un calendario per stagione che ha incrementato in maniera incisiva i numeri. Il budget? È ancora da definire – sottolinea – la situazione delicata del nostro bilancio è nota a tutti ma l'obiettivo è ovviamente quello di andare in crescendo e non diminuire nulla. Sicuramente un grande ringraziamento va anche agli sponsor che durante tutto l'hanno ci hanno sostenuti altrimenti non saremmo riusciti a fare tutto questo”.

Associazioni e altri operatori culturali potranno dunque partecipare alla procedura selettiva che, al termine del percorso, si concluderà con un elenco di progetti che costituiranno l'ossatura della programmazione 2020, che il Comune promuoverà anche attraverso i propri canali istituzionali.

“Con la prima esperienza della Call – conclude la titolare della delega alla cultura – abbiamo garantito più opportunità a Sarzana e per tutti: è stato un esperimento di successo che vogliamo portare avanti perché questa è la cifra che deve identificare la nostra città. Chi parteciperà sa che la sua proposta sarà valutata con criteri chiari e trasparenti: abbiamo dimostrato che si può aumentare e migliorare la proposta culturale della nostra Città, con un percorso amministrativo virtuoso e trasparente. Vogliamo proseguire così”.