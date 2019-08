Concorso fotografico "Natura & Paesaggi" a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - La sezione sportiva Cacciatori F.I.D.C. di Sarzana, in collaborazione con il Circolo Fotografico Sarzanese e l’assessorato alla Cultura del Comune di Sarzana, organizza la ventisettesima edizione del concorso fotografico a tema: "Natura & Paesaggi". Le immagini partecipanti dovranno cogliere aspetti naturalistici o paesaggistici. Il concorso si articola in un’unica sezione per stampe in bianco/nero e colori. Ogni autore potrà presentare un massimo di quattro opere. Le stampe di formato A4 o con il lato maggiore di cm.30 ed il minore di cm. 20 (superiori non saranno ammessi alla mostra) dovranno essere montate su un leggero cartoncino bianco o nero della misura di cm. 30 x 40 e clips di fissaggio. Sul retro di ogni opera dovrà essere indicato il nome, cognome ed indirizzo dell’autore, nonché il numero progressivo dell’opera.

L’autore deve essere in possesso di tutti i diritti delle opere presentate, dichiararne la totale originalità ed è responsabile delle proprie opere, e ne autorizza l’eventuale pubblicazione per la quale si garantisce la citazione del nome. Le fotografie non dovranno presentare segni riconducibili all’autore. Il copyright e il contenuto delle immagini appartengono all’autore, e le associazioni organizzatrici non ne assumono nessuna responsabilità.



Le opere dovranno essere consegnate a mano, unitamente al modulo di partecipazione, debitamente compilato,

entro le 19 di mercoledì 28 agosto presso “Foto Reporter” Via Berghini n.1 - 19038 Sarzana (SP) -

tel. 0187/627597 o contattare (Tiziano) al cell.3200243907. Le opere saranno esposte a Sarzana il giorno 1 settembre 2019 in occasione della 50^ Mostra mercato “Fiera degli uccelli e delle razze canine” in viale XXI luglio (di fronte alle ex scuole elementari). La giuria sarà popolare, su base volontaria ed il suo giudizio inappellabile: i visitatori della mostra potranno esprimere max tre preferenze sulla scheda che verrà loro consegnata. Per informazioni più dettagliate, gli interessati potranno consultare i siti: www.circolofotograficosarzanese.it e www.sarzanafotografia.it o contattare i cell. 3200243907 (Tiziano) – 3387723237 (Carlo) – 3388440288 (Gianni).