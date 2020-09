Conclusa la XVII edizione del Festival della Mente: la cultura riparte dai sogni

Sarzana - Val di Magra - La cultura è un bene necessario e desiderabile: lo confermano i numeri positivi della XVII edizione del Festival della Mente, diretto da Benedetta Marietti e promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana. Conclusosi domenica 6 settembre, il festival ha registrato 10.000 presenze di pubblico a Sarzana nonostante le necessarie limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19.



L'ampia comunità del primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee si è riunita anche virtualmente. Novità di questa edizione: 18 degli incontri in presenza sono stati trasmessi in live streaming, così il festival è arrivato nelle case di tanti italiani. A questi eventi si sono aggiunti contributi video di voci del mondo della cultura internazionale visibili online. Filosofi, antropologi, scrittori, artisti, psicologi, storici e scienziati hanno regalato al pubblico pensieri e riflessioni sul tema del sogno, filo conduttore di questa edizione.



Gli utenti unici raggiunti sul profilo Facebook del Festival della Mente sono stati 389.095.

Le impression (il numero dei passaggi dei contenuti video sugli schermi degli utenti) su YouTube sono state 602.644. Sono stati raggiunti su Instagram oltre 178.676 utenti. 1.170.415 presenze virtuali che su Facebook, YouTube, Instagram hanno realizzato 130.621 visualizzazioni di video.

Su Facebook e Instagram (tra condivisioni, like, reazioni, commenti) i fan del festival hanno totalizzato 56.101 interazioni; su Twitter le visualizzazioni dei contenuti sono state 29.200.

Le ore di visualizzazione sono state complessivamente 13.968 ovvero 582 giorni corrispondenti a 1 anno e 7 mesi.

Dati della settimana del festival: 31 agosto- 6 settembre.



Tutti gli interventi, come da tradizione, saranno resi disponibili prossimamente sul sito della manifestazione (www.festivaldellamente.it) e sul canale YouTube.