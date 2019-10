Concimi sostenibili, studenti dell'Arzelà a lezione da Davide Giovanelli

Sarzana - Val di Magra - I temi della fertilizzazione nell’agricoltura in un’ottica di sostenibilità ambientale saranno al centro di un convegno in programma domani mercoledì 16 ottobre all’Arzelà di Sarzana, a partire dalle 9 e per tutta la mattinata nella sala conferenze dell’Istituto superiore di piazza Ricchetti, rivolto alle classi quarte e quinte ad indirizzo agrario, alla presenza di esperti del settore. Il professor Davide Giovanelli, coordinatore del meeting, introdurrà l’argomento. Il primo intervento sarà del preside Generoso Cardinale, il quale porterà anche i saluti della comunità scolastica del ‘Parentucelli-Arzelà’.



Alle 9,30 Stefano Pini della Regione Liguria parlerà dei servizi a supporto di una fertilizzazione sostenibile. Alle 10 Anna Benedetti (Crea Roma) spiegherà il nuovo regolamento europeo riguardante i concimi. Dopo la pausa, alle 11 prenderà la parola Daniela Bartolini (Scam Modena) per spiegare i concimi in un’agricoltura di qualità. Alla fine saranno previsti gli interventi. Il convegno, i cui referenti sono i docenti Davide Giovanelli e Dionigi Fasce, sarà aperto al pubblico.