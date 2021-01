Concerto in streaming per il Duo Gardel

Sarzana - Val di Magra - L’Accademia Musicale Andrea Bianchi prosegue la rassegna “Ascltami, la musica c’è”, rassegna che vede il sostegno dell’Amministrazione comunale di Sarzana, con l’appuntamento di sabato 9 gennaio alle 12.00 che vedrà coinvolto il Duo Gardel, alias Gianluca Campi alla fisarmonica e Claudio Cozzani al pianoforte: due artisti, professionisti e amici di lunga data dell’Accademia, che si esibiranno in un concerto coinvolgente ed appassionato sulle note di Kaciaturian, Prokofiev e Piazzolla ed altri.



Il Duo Gardel,che prende il nome dal celebre compositore di tango argentino Carlos Gardel, è una formazione molto originale dall’efficace e coinvolgente impatto timbrico, formato nel 2005, dall’incontro del fisarmonicista Gianluca Campi (vincitore del Trofeo Mondiale nel 2000 in Portogallo) e del pianista Claudio Cozzani.

I due musicisti, entrambi liguri, svolgono singolarmente da molti anni un’intensa attività concertistica come solisti ed in varie formazioni cameristiche esibendosi in importanti sedi concertistiche in Italia ed all’estero ed imponendosi all’attenzione del pubblico e della critica per l’originalità della formazione e del repertorio proposto oltre per le spiccate qualità espressive e virtuosistiche delle proprie interpretazioni.



In occasione della rassegna “Ascoltami, la musica c’è!”, i musicisti si esibiranno come sempre dalla sala eventi della Casa della Musica - la sede sarzanese dell’Accademia musicale “Andrea Bianchi” -, in un concerto che verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook (@AccademiaMusicaleBianchi) e sul canale Youtube dell’Accademia (@Accademia Bianchi).



Per informazioni sul programma, si prega di prendere visione sul sito www.accademiabianchi.it e sulla relativa pagina facebook .