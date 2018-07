Concerto d’estate a Vezzano con la banda ultracentenaria

Sarzana - Val di Magra - L'assessorato alla Cultura e al Turismo e lo storico Corpo Musicale "G. Puccini” di Vezzano Ligure organizzano il "Concerto d’estate" che si svolgerà venerdì 27 luglio alle ore 21 in Piazza del Popolo a Vezzano Capoluogo. La musica dell’ultracentenaria banda di Vezzano Ligure, nata nel lontano 1889, con il gruppo dei giovani allievi diretti dal M.o Luca Bianchi, coadiuvato dal Presidente della banda Giuliano Del Bello, conquista, anche quest’anno, l’ampia piazza del paese con l’esecuzione di un vasto repertorio con celebri arie di opere famose, marce, musiche tratte da film famosi e canzoni popolari italiane e straniere per allietare il pubblico in una manifestazione da vedere e, soprattutto, da ascoltare.



Durante l’anno, infatti, i musicisti fanno sfoggio della loro capacità artistica in importanti manifestazioni nazionali e internazionali partecipando a raduni, commemorazioni civili e religiose in Italia e all’estero ottenendo sempre un notevole successo mentre gli allievi danno prova della preparazione raggiunta nel corso in esibizioni locali, ma, in estate, regalano un concerto indimenticabile ai loro concittadini.