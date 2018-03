Con Giovanni Berretta un cammino verso un atto di incontro vero

La performance del direttore artistico sarà un percorso onirico per 30 spettatori, un cammino attraverso la voce, il corpo e le emozioni.

Sarzana - Val di Magra - Sabato 10 Marzo andrà in scena Radici1977 a Teatrocra in Piazza Terzi, Sarzana, un nuovo appuntamento con la rassegna invernale nin|librare, organizzata dalla Compagnia Ordinesparso sotto la guida artistica di Giovanni Berretta. Questa performance di Giovanni Berretta sarà un percorso onirico per 30 spettatori, un cammino attraverso la voce, il corpo e le emozioni. Gli spettatori che decideranno di entrare in questa performance e di sognare insieme a Giovanni, compieranno un viaggio a ritroso nel tempo. Ognuno alla ricerca delle proprie radici, alla ricerca di quei ricordi che il tempo ha sbiadito e consumato.

Non si tratta di bellezza o arte, ma di una ricerca tra i ricordi capaci di portarci a donare un atto di pure Vita.

Una performance fatta di danze, canzoni antiche e nuovi soni, in cui si chiede a tutti di mettersi in gioco, senza alcun obbligo o giudizio.



A proposito di questa performance Giovanni dice: “Nessun testo scritto, solo le parole che mi arriveranno e vi troveranno. Non ci sarà nessun atto prestabilito, tutto mi nascerà sul momento, ascoltando chiunque voglia mettersi in gioco. Saremo io e Voi, nella maniera più semplice che esista. Continuo la ricerca dell’arte, attraverso le emozioni nate dal vero, quelle di coloro che vivono ed ascoltano il proprio respiro.”



Non è il primo spettacolo in cui la Compagnia Ordinesparso porta avanti questa ricerca e scambio con il proprio pubblico. Tutto questo fa parte di un progetto che servirà a preparare la compagnia per il grande appuntamento primaverile il 10 Maggio al Teatro Impavidi di Sarzana. Come testimoniano le recenti date a Torino e Firenze la Compagnia sta vivendo un momento di incredibile energia e forza creativa e vuole continuare la propria ricerca teatrale ed artistica. Per info e prenotazioni chiamate il numero: 338 5832027