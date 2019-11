Compagnia degli Evasi premiata a Fossano per "Senza Hitler"

Sarzana - Val di Magra - Continua il viaggio “Senza Hitler” per la Compagnia degli Evasi, che domenica si è aggiudicata prestigiosi riconoscimenti, con lo spettacolo di Edoardo Erba, diretto da Alessandro Vanello: i premi al “miglior spettacolo” e al “miglior attore protagonista” alla XI edizione del Premio Teatrale Nazionale “Folle d’oro” Giovanni Mellano Città di Fossano, al quale erano iscritte più di 100 compagnie, uno dei concorsi di teatro non professionistico più grandi d’Italia e sicuramente fra i più ambiti, organizzato in maniera impeccabile dalla “Compagnia la Corte dei Folli” con il patrocinio del Comune di Fossano ed i contributi, fra gli altri, di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Mibac, Fondazione Cassa Risparmio di Fossano, Fondazione Cassa Risparmio di Torino.



La giuria tecnica, scegliendo “Senza Hitler” come Miglior spettacolo, ha così motivato: per aver saputo affrontare un personaggio difficile e malefico come Hitler da un’angolatura inusuale e inaspettata: un testo coraggioso e acutissimo che giocando con l’ucronia procede – postmodernamente e “alla Tarantino” – ad una personale ed originalissima riscrittura della Storia. Una precisa messa in scena curata dei minimi dettagli ed un efficace utilizzo delle luci, hanno reso perfettamente il senso di claustrofobia e di oppressione che suscita il testo.



Il premio al Miglior attore protagonista è stato assegnato ad Andrea Carli con la seguente motivazione: l’attore, con intensità e una strabiliante forza interpretativa, ha dato corpo e voce ad un personaggio “difficile” e “odioso” come Adolf Hitler senza mai perdere, durante al messa in scena, alcun riferimento al poliedrico ruolo assegnatogli, pur in presenza di diversi cambi di registro attoriale. Ha reso magistralmente verosimili le molteplici sfaccettature della impegnativa parte interpretando, in modo encomiabile e senza alcun cedimento, gli stati d’animo e le caratteristiche fisiche e caratteriali del personaggio.



Quest’anno Andrea Carli si era già aggiudicato il premio al Miglior Attore per la parte della “Guardia” ne “Il Re muore” di Ionesco, al Concordo Nazionale Nena Taffarello di Genova Arenzano. Grande soddisfazione all’interno della Compagnia e per il regista dello spettacolo Alessandro Vanello che si è congratulato con tutto il cast composto da Lucia Carrieri, Nicoletta Croxatto, Riccardo Avanzini, e con il tecnico Luigi “Gino” Spisto. Ma il viaggio per i teatri italiani continua, domenica 24 novembre alle 17:30 lo spettacolo sarà ancora in finale al Concorso Nazionale “L’Ora di Teatro” al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo di Lucca, e lunedì 27 gennaio alle 21:00 sarà in scena al Teatro degli Impavidi di Sarzana per il Giorno della Memoria.