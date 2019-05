Circolo Pertini dedica un incontro a Carlo Alberto Madrignani

Sarzana - Val di Magra - Il CIRCOLO PERTINI di Sarzana continua la serie di convegni dedicati a personaggi sarzanesi, sia viventi che scomparsi, che si sono particolarmente distinti in vari campi da quello scientifico e della ricerca a quello letterario e della cultura umanistica, sino alle arti e alla musica.

Come è nella prima iniziativa è stata presentata la scienziata sarzanese Alessandra Giannini, climatologa di fama internazionale e docente presso la Columbia University di New York e l’ecole normale superieure di Parigi.

Nella seconda iniziativa il Circolo Pertini intende onorare la figura del prof. Carlo Alberto Madrignani (Sarzana 1936 – Pisa 2009), saggista, docente universitario e uno dei più noti studiosi della letteratura italiana del dopoguerra.

L’iniziativa si svolgerà al LOGGIATO GEMMI in via Bonaparte a Sarzana VENERDI 31 MAGGIO alle ore 17,30 sotto il patrocinio dell’amministrazione comunale di Sarzana e sarà aperto da un saluto del Sindaco di Sarzana dott.ssa Cristina Ponzanelli.

Interverranno poi il prof. GIUSEPPE LO CASTRO dell’Università della Calabria e il prof ALESSIO GIANNANTI dell’Università di Sassari, già allievi di Madrignani e continuatori della sua opera.

Carlo Alberto Madrignani è stato allievo di Luigi Russo, di cui divenne anche assistente. Dopo un breve periodo d’insegnamento nelle scuole medie superiori, ottenne la cattedra di Letteratura Italiana a Siena, fondando la facoltà di lettere nella città toscana. Dopo un breve periodo all’Università di Cagliari, tornò a Pisa, dove divenne ordinario della cattedra di Letteratura Italiana.

Ha scritto numerose opere per le più prestigiose case editrici italiane (Laterza, De Donato, Savelli, Editori Riuniti, ecc.) concentrando i suoi studi sulla letteratura siciliana di fine 800 (De Roberto, Verga, Capuana) ma dedicò anche opere a Sciascia e Cassola. Dedica un intenso lavoro alla valorizzazione i narratori di fine 800. Importantissimi i suoi studi su De Roberto, tanto che la casa editrice Mondadori affiderà proprio a Madrignani la cura del volume dedicato a De Roberto nella prestigiosa collana dei classici della letteratura “I Meridiani”. Collabora a diverse riviste culturali (Belfagor, Quaderni piacentini, La Rassegna della letteratura Italiana). Per la sua conoscenza della letteratura del secondo Ottocento Madrignani è invitato a collaborare a La letteratura italiana. Storia e testi, diretta da Carlo Muscetta per Laterza.

Innumerevoli sono le pubblicazioni, i saggi, gli articoli che dedica a vari autori (Bufalino, Camilleri, Consolo, Maggiani, Montale e altri) ma anche a registi cinematografici come Antonioni e Fellini. E’ mancato a Pisa a soli 72 anni, il 7 maggio 2009