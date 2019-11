Cinquanta appuntamenti tra musica, teatro e svago completano un anno ricco di proposte

Sarzana - Val di Magra - Cultura, intrattenimento, teatro e festival: anche l'autunno sarzanese si declina offrendo proposte di vario genere. Basta dare un'occhiata al calendario pubblicato sul web-site dell'ente www.comunesarzana.gov.it e sul nuovo sito promozione www.ilovesarzana.com per rendersi conto che la nostra città propone un ventaglio di opportunità (oltre 50 gli appuntamenti in programma), sia per gli approfondimenti culturali che per lo svago tout-court.

Decine le iniziative in programma fino a dicembre, che vanno a completare una programmazione turistico-culturale che nell'arco dell'anno si è dipanata su oltre 200 eventi.



Fiore all'occhiello del programma la stagione teatrale, partita il 1° novembre e che ha visto il record di abbonamenti.



Tante però anche le altre iniziative che mettono sempre al centro la cultura come quelle che, indagando argomenti anche poco noti, intendono proporli al pubblico con rigore scientifico ma anche con intento divulgativo: tra le più attese il convegno “Statuti Sarzanesi del 1269” del 8 novembre e il ciclo di incontri dedicati alla figura di Napoleone Bonaparte che inizia a novembre per proseguire fino a maggio 2020.



Sul fronte musicale numerose sono le iniziative a cominiciare dall'ultimo concerto della rassegna “Sarzana Music Festival” il 9 novembre sino al concerto sinfonico di fine anno con Oida Orchestra Instabile di Arezzo.



Immancabili come sempre gli appuntamenti con i mercatini dell'antiquariato, delle idee e dei prodotti tipici.



In una città solidale come la nostra non potevano mancare occasioni dedicate alla solidarietà: il 30 novembre andrà in scena all'Impavidi il musical “Weird world” e il 18 dicembre “Io sono una rockstar” sempre a teatro.



Tra le iniziative con formula più innovativa quelle in corso nel mese di novembre dedicate al cinema-documentario con la rassegna “Cinema di Comunità”.



“Autunno a Sarzana” passerà il testimone alle tantissime iniziative tipiche del periodo natalizio che accenderanno di luci, colori e opportunità per grandi e piccini la nostra città.