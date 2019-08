Cinema Cultura, omaggio a Bertolucci

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 9 agosto, ultima serata di Cinema Cultura, con il noto critico cinematografico Oreste De Fornari viene reso omaggio ad un grande del cinema italiano e internazionale, a poco tempo dalla sua scomparsa. "Prima della rivoluzione", secondo film di Bernardo Bertolucci poco più che ventenne (23 anni), fece comprendere a tutti di trovarsi di fronte ad un gigante del cinema. Il film è stato girato, tra settembre e novembre del 1963, a Parma e nei suoi dintorni. Al Festival di Cannes 1964 ottenne il Prix de la Nouvelle Critique (ex aequo con Vidas Secas) e il Prix de l'Association Internationale de la Jeunesse. Al New York Film Festival 1964 venne premiato come Miglior film. Ai Nastri d'argento 1965, Adriana Asti ebbe la Nomination come Migliore attrice protagonista. Fu accolto in maniera entusiasta dalla critica straniera, meno da quella italiana.



La rassegna cinematografica all'Area Castello dei Vescovi di Luni di Castelnuovo Magra è quindim un’occasione unica per vedere (o rivedere) su grande schermo questo film, poco conosciuto al pubblico italiano ma definito da Morando Morandini “Uno dei due o tre migliori esempi del giovane cinema italiano negli anni '60”. Fra gli attori, particolarmente vibrante è l’interpretazione di Adriana Asti. Ingresso libero sino a esaurimento posti.