Chiara Barzini presenta "Terremoto" alla Mondadori

Sarzana - Val di Magra - Sabato 19 maggio alle 18.00 Chiara Barzini presenterà il suo Terremoto (Mondadori) con Daniela Tresconi.

Eugenia, arrivata da Roma con la sua famiglia in una delle zone più ruvide di Los Angeles, agli inizi degli anni '90, vive le avventure di quella città. Gli strani personaggi che la attorniano sono oggetto per lei, adolescente romana, di uno stupore totale. È attraverso i suoi occhi, vere e proprie carte assorbenti, che vediamo accumularsi l'amore e il sesso, la droga e gli eccessi, le amicizie travolgenti e delicate, l'affiorare di una coscienza politica che si fa più avvertita. Una Los Angeles dispersa e fluttuante nel suo disordine di strade, di persone, di fragilità sociale e politica, di natura selvaggia intorno alla città...



Il terremoto del titolo è il sisma reale che ha fatto tremare Los Angeles nel 1994, ma anche quello vissuto nell'adolescenza di Eugenia, figlia di genitori alternativi catapultata da Roma in un mondo nuovo. Un’esperienza di sradicamento vissuta in prima persona da Chiara Barzini, che ne racconta dettagli ed emozioni.



Pubblicato negli Stati Uniti con il titolo Things that happened before the earthquake, il romanzo di formazione, tra un’Italia aspra e arretrata e una matta America, racconta la ricerca di quel «luminoso invisibile» necessario per affrontare la vita.



Chiara Barzini è una scrittrice e sceneggiatrice italiana di 38 anni. Ha vissuto e studiato negli Stati Uniti. Si è laureata in Letteratura e scrittura creativa alla UCSC. Ha collaborato con varie riviste tra cui “Vogue”, “The Village Voice”, “Interview Magazine”, “Harper’s” e “Rolling Stone”, e in Italia “la Repubblica XL”, “Vanity Fair”, “GQ” e “Rolling Stone Italia”. Terremoto è stato pubblicato nel mese di agosto in America, dall’editore Doubleday.“