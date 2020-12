Cerimonie online per il "Premio Letterario Città di Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - Tempo di premiazioni per il Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana Poesia, Narrativa e Saggistica giunta quest’anno all’VIII edizione oltre ad essere patrocinato dalla città di Sarzana, dalla Camera dei Deputati, dalla Regione Liguria, dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e dall’Ordine dei giornalisti della Liguria, ha ricevuto anche lettere di buon augurio del Senato della Repubblica e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nutrita è stata la partecipazione di quest'anno con un incremento del 50% di Autori da tutta Italia e dall'Estero (Guatemala, Repubblica d'Irlanda, Croazia). Opere di poesia, prosa, saggistica e grafica sono state scelte dalla giuria: Presidente del Premio Susanna Musetti, presidente Marisa Vigo, Vicepresidente Giuseppe Di Liddo, Paolo Annale, Paolo Lazzini, Valeria Maione, Giorgia Minchella, Massimo Morganti Capirossi, Laura Paganini, Chiara Paita, Clementina Petillo, Gabriella Picerno, Franco Pulzone, Marco Raiti, Gianluca Rizzo, Clara Russo, Viviana Sgorbini, Fabrizio Staffoni, Susanna Sturlese, Daniela Tresconi, Marta Vincenzi e Elisabetta Violani

Infatti il Premio Letterario ‘Città di Sarzana’ 2020 mira a favorire la partecipazione di scrittori e poeti le cui opere sviluppino tematiche interiori e sociali di ampio respiro, favorendo con il lettore quel canale di comunicazione che rimane, ancor oggi, elemento di primaria importanza, quando sollecita considerazioni e stimola alla rielaborazione soggettiva dei contenuti.

Altra finalità del premio è la possibilità di far emergere anche artisti sconosciuti dotati di capacità creativa e di forte personalità, autori veicolo di culture diverse che amano esprimere se stessi e cimentarsi nel confronto. Accanto a ciò, per consuetudine, l’associazione elargisce aiuti economici a scopo filantropico.

Tra i partecipanti spiccano nomi internazionali, da scienziati, attori, registi, parolieri, registi, giornalisti, chirurghi, architetti, professori universitari, ricercatori medici e della lingua italiana, ingegneri, dirigenti di colossi internazionali etc.

Questi i vincitori

Sezione Poesia 1 Classificata Gabriella Cinti 2 Classificato Vasco Ferretti 3 Classificato Alberto Fontama

Sezione Juniores Giovani Penne 1 Classificata Aurora Vannucci 2 Cloe Buralli Classificata 3 Classificata Giulia Banchini

Sezione Saggistica 1 Classificato Baiocco 2 Classificata Marcella Filippa 3 Classificata Angelo Tartabini

Sezione Narrativa Edita 1Classificato Antonio Luna 2 Classificato Claudio Tugnoli 3 Classificata ex aequo Franca Gualtieri 3 Classificato ex aequo Mario Giardini

Sezione Narrativa inedita 1 Classificata Maria Primerano 2 Classificato Squeri 3 Classificato Alberto Rebuzzi

Sezione Sezione Racconti Bruno Brundisini2 Classificata Stefania Rotondo 3 Classificato Gabriele Andreani

Sezione on line 1 Classificato Roberto Castiglione 2 Classificato Marco Della Croce 3 Classificato Leo Ferrante

Saggistica a tema 1 Classificato Fabio Federici

Trofeo Poeti solo Poeti Poeti Filomena Giannotti, Trofeo Città di Sarzana Giuseppe Donateo, Trofeo Susannasposaday13 Danilo Campanella, Trofeo Chiara Bodrato Valentina Motta, Trofeo Graziano Dagna Nicola Molino, Trofeo Luigi Camilli Mauro Montacchiesi, Trofeo Piccola Bianca Mariella Lancia



"Le premiazioni potranno essere seguite in diretta streaming alle h 21.00, sulla Pagina Facebook Poeti solo Poeti Poeti, fino a martedì 13 dicembre.

Questa modalità è stata avviata dallo scorso maggio, su idea di Susanna Musetti, presidente del Premio, e Giuseppe Di Liddo, vicepresidente, per superare il distanziamento fisico e intellettuale che, purtroppo, lede scambi interpersonali anche a livello culturale. In 70 dirette fb (140 autori) con poeti e scrittori si è data voce al libero pensiero, a confronto e dialogo anche fra giovani in formazione che, stimolati dai docenti, hanno prodotto versi originali, pubblicati nell'elegante Antologia annuale degli Autori.

Le trasmissioni fb, seguite anche dall'Estero, hanno diffuso una pubblicità senza precedenti di Sarzana e di tutta la Liguria, con le sue bellezze paesaggistiche, l'arte, la storia, la musica, le tradizioni gastronomiche, realizzando 280 sigle.

Come per il passato, anche quest'anno il Premio ha fatto beneficenza: all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana (sei caschi CPAP anti Covid 19) e alla Scuola Elementare Belaso di Santo Stefano Magra (un contributo economico per attrezzature).

Ci auguriamo e non vediamo l’ora di presenziare di persona la prossima edizione 2021 che si svolgerà nell’arco temporale di due settimane".