Castelnuovo ricorda la "Pace di Dante" e il poeta Bertolani

Sabato in piazza Querciola letture e incontri.

Sarzana - Val di Magra - Nell’anniversario della procura di Dante Alighieri per la pace fra il Vescovo di Luni ed i marchesi Malaspina, meglio conosciuta come la "Pace di Castelnuovo" o "Pace di Dante", l’Amministrazione Comunale di Castelnuovo Magra, e gli Archivi della Resistenza, organizzano un incontro di ampio respiro culturale che dal grande Alighieri conduce al grande e indimenticato poeta Paolo Bertolani, cittadino onorario castelnovese dal 16 febbraio del 2002.



Sabato 6 ottobre alle ore 16.00 in piazza Querciola Annita Conti, studiosa appassionata della Divina Commedia, parlerà di “Dante, la Lunigiana e la Pace di Castelnuovo”, a seguire la professoressa Tiziana Clara Luisi, docente di lettere e storia dell’arte, con una postlaurea presso la Normale di Pisa, affronterà il rapporto tra Dante e i social, già condotto dalla stessa in un convegno internazionale a Salamanca nel settembre scorso.



Alle ore 17.30 avrà luogo il Reading per Paolo Bertolani che vedrà avvicendarsi le voci di Eva Di Palma, Mario Amilcare Grassi, Stefania Grassi, Valentina Guerrini, Johnatan Lazzini, Roberto Maggiani, Paolo Magliani, Francesco Salvini e Francesco Maria Terzago. Infine, a conclusione della manifestazione ai presenti sarà offerto un aperitivo al Circolo ARCI di Castelnuovo Magra.