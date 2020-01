Castelnuovo celebra il Giorno della Memoria con “i sogni son desideri”

Sarzana - Val di Magra - Com’è noto, con la legge 20 luglio 2000, n. 211, la Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, quale GIORNO DELLA MEMORIA, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e di tutti i deportati militari e civili nei lager nazisti. Anche quest’anno, al fine di celebrare degnamente detta giornata di rilevanza mondiale, il Comune di Castelnuovo Magra promuove una manifestazione per non dimenticare: un duo voce e fisarmonica, le Stellerranti.



Mondi apparentemente inconciliabili, quello dei villaggi ebraici innevati dell'Est Europa, quello dei ghetti voluti dai nazisti e dei campi di sterminio e il mondo scintillante del musical americano. In realtà legati da trame sottili fatte di nostalgie, del dolore legato all'esilio in terre straniere, al trauma incancellabile della Shoah, al desiderio di tornare sempre e comunque a scegliere la vita.

Le Stellerranti, Cinzia Bauci e Pier Gallesi, si presentano come inquieti cantastorie contemporanei e propongono una musica dall’anima nomade.

Dal 2005 si esibiscono sulle scene nazionali ed internazionali (Sala degli Specchi di Palacio Foz - Lisbona, Teatro Paisiello - Lecce, Sala Puccini – Conservatorio G. Verdi di Milano, Villa Necchi Campiglio - Milano, Sala Piatti - Bergamo Alta, Palazzo dei Congressi - Lugano, Hotel Melia - Valencia, Palazzo Ducale – Genova, Amfiteatrov Festival - Chiesa di Sant'Andrea - Levanto 2019, ecc...), proponendo, in chiave contemporanea e molto personale, un teatro concerto canzone cosmopolita che si rifà alla tradizione dei klezmorim, i cantastorie girovaghi dell'Europa dell'est, al cabaret berlinese e spazia nei diversi generi, dalla musica antica, ballate medioevali e secentesche, a quella operistica sino ai grandi successi del musical e della canzone pop. Hanno ideato ed interpretato dal vivo la performance “La via del cuore” per voce e shofar, a commento di una mostra dell'artista Silvio Wolf nella suggestiva cornice del PAC di Milano. Hanno proposto per Socrem, in anteprima nazionale, “Il concerto del commiato” presso il Cimitero Monumentale di Novara.

Tengono attività didattiche tra le quali la quinquennale, “Il coro come team building” per il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), con una versione armonizzata da Pier Gallesi dell'Inno di Mameli, intonata dal coro degli scienziati da loro preparato, hanno inaugurato l'edizone 2011 del Festiva della Scienza.



Collaborano con musicisti di ogni genere, tra questi, il tastierista Mauro Sabbione, la violinista Lydia Cevidalli, concertista barocca, popolare e contemporanea, docente al Conservatorio G. Verdi di Milano, il fisarmonicista Gianpietro Marazza (Moni Ovadia, Antonella Ruggiero e molti altri).

Nel 2012 hanno pubblicato il cd Cabaret Europa e nel 2014 Kabarett, piano e voce; nel 2016 Cabaret Chagall.

Un appuntamento, dunque, da non perdere.? L’ingresso è gratuito.





Per info:

www.comune.castelnuovomagra.sp.it

Ufficio cultura tel. 0187 693.842 – 850 - 0187 957584

E-mail attivitaculturali@comune.castelnuovomagra.sp.it