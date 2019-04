Carrozzeria Orfeo a Fuori Luogo con “Animali da bar”

Sarzana - Val di Magra - Lunedì 8 aprile alle 21.00 nell’ambito della stagione di prosa del Teatro Degli Impavidi, Carrozzeria Orfeo andrà in scena - con la drammaturgia di Gabriele di Luca e la regia di Alessandro Tedeschi, Gabriele di Luca e Massimiliano Setti – con Animali da bar.



Il Teatro Degli Impavidi propone uno spettacolo di teatro pop che, partendo dalla dimensione del bar e dai suoi abitanti, analizza l’angoscia che i rapporti interumani producono sull’individuo.



Un bar abitato da personaggi strani: un vecchio malato, misantropo e razzista che si è ritirato a vita privata nel suo appartamento; una donna ucraina dal passato difficile che sta affittando il proprio utero ad una coppia italiana; un imprenditore ipocondriaco che gestisce un’azienda di pompe funebri per animali di piccola taglia; un buddista inetto che, mentre lotta per la

liberazione del Tibet, a casa subisce violenze domestiche dalla moglie; uno zoppo bipolare che deruba le case dei morti il giorno del loro funerale; uno scrittore alcolizzato costretto dal proprio editore a scrivere un romanzo sulla grande guerra. Sei animali notturni, illusi perdenti, che provano a combattere, nonostante tutto, aggrappati ai loro piccoli squallidi sogni, ad una speranza che resiste troppo a lungo. Tutto è venduto, sfruttato e contrattato in “Animali da Bar”. La morte e la vita, come ogni altra merce si adeguano alle logiche del mercato. Una confessione biologica dove ognuno cerca disperatamente di capire come ha fatto a insediarsi nell’animo tutta quell’angoscia. Come abbiamo fatto a non sentirla entrare? E per quanto riguarda gli altri... beh, cerchiamo di essere realisti, possiamo dire di conoscerci appena: siamo tutti degli estranei.



Carrozzeria Orfeo: Diplomati all’Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine, Massimiliano Setti e Gabriele Di Luca, insieme a Luisa Supino, costituiscono nel 2007 la compagnia Carrozzeria Orfeo. In dieci anni di attività, con 7 spettacoli all’attivo e di prossima uscita il film tratto da Thanks for Vaselina, diretto da Gabriele Di Luca e prodotto da Casanova Multimedia, la compagnia porta avanti un teatro da molti definito pop che, trovando ispirazione nell’osservazione della realtà e nella cronaca del nostro tempo, esplora diversi territori di scrittura, recitazione, messa in scena. Popolari e profondi, divertenti e irriverenti, crudi e grezzi ma allo stesso tempo fortemente poetici, si muovono su quel fragile confine dove, all' improvviso, tutto può inevitabilmente risolversi o precipitare. L’attenzione per il pubblico fa registrare con Thanks for Vaselina, Animali da bar e Cous Cous Klan il tutto esaurito sui palcoscenici di tutta Italia.



Numerosi i riconoscimenti ricevuti: il Premio Nazionale della Critica come migliore compagnia (2012), il Last Seen 2013 di KLP come migliore spettacolo dell’anno a Thanks for Vaselina, il Premio SIAE alla Creatività 2013 a Gabriele Di Luca come migliore autore teatrale, il Premio Hystrio-Castel dei Mondi 2015 e il Premio Hystrio Twister ad Animali da Bar (2016).



Il titolo della stagione che è stata inaugurata a febbraio, “Il Teatro è di tutti”, descrive il nuovo corso del teatro sarzanese: “Sarà un teatro aperto, inclusivo e senza barriere, che unisca qualità e popolarità – affermano il sindaco Cristina Ponzanelli e Andrea Cerri – un teatro che riscopra le sue radici ma che sappia creare innovazione, sia centro e motore propulsivo della vita culturale e sociale della città e di tutto il territorio, e con una gestione trasparente.”



I biglietti sono acquistabili solo direttamente alla biglietteria del Teatro Impavidi:

1° classe (platea e prima fila dei palchi centrali)

intero: 27€ - ridotto over65 e CRAL: 25€ - studenti: 20€

2° classe (seconda fila palchetti centrali e prima fila palchetti laterali)

intero: 24€ - ridotto over65 e CRAL: 22€ - studenti: 18€

3° classe (seconde file palchetti laterali e prime file palchetti laterali lato palco)

intero: 20€ - ridotto over65 e cral: 18€ - studenti:14€

4° classe (palchetti laterali lato palco)

intero: 16€ - ridotto over65 e cral: 15€ - studenti:10€

5° classe (posti a visibilità parziale)

intero: 8€ - studenti 6€



La biglietteria resta aperta tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 – il giovedì anche il pomeriggio dalle 16 alle 19.

Per informazioni e prenotazioni:

Numero telefonico: 346-4026006

Mail: teatroimpavidi@associazionescarti.it

Sito web: www.teatroimpavidisarzana.com



Social Network:

Facebook: Teatro Degli Impavidi

Instagram: teatroimpavidi