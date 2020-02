Carnevale Sarzanese, inizia il countdown. Italiani: "Noi ci crediamo"

Sarzana - Val di Magra - Tra una settimana prende il via il “Carnevale Sarzanese 2020”. Sei gli appuntamenti in programma che prevedono le sfilate dei carri allegorici in centro e nei quartieri per la gioia dei più piccoli e di tante famiglie. Si comincia sabato 15 febbraio con la sfilata nella frazione di Nave-Sarzanello, quindi il giorno dopo, domenica 16 tocca al centro storico. Il 20 febbraio i carri saranno a Marinella, il 22 febbraio a Santa Caterina Grisei, il 23 febbraio a San Lazzaro per poi concludere il 25 febbraio con la seconda sfilata nel centro storico. Quest'anno i carri saranno due: uno ispirato all'amatissimo cartone animato Frozen e l'altro ai Minions.



“Il Carnevale Sarzanese - spiega l'assessore al turismo, Roberto Italiani - è una manifestazione in cui l'amministrazione crede molto come dimostra anche il maggiore investimento pari a 10mila euro ad esso dedicato rispetto allo scorso anno. Quest'anno poi, grazie a una quarantina di volontari che hanno lavorato alacremente, abbiamo realizzato ben due carri, entrambi dedicati a personaggi amatissimi dai bambini. Un sentito grazie va all'associazione Trebbiatori di San Lazzaro e al presidente Marco Conti che si sono impegnati davvero molto con la preziosa opera artistica di lavorazione del ferro di Doriano Lombardi, al direttore artistico Massimo Pesucci che con il figlio Simone ha ispirato e aiutato i volontari nella realizzazione di carri, e a Cristina Conti che assieme ad altri volontari si è occupata della cucitura e della realizzazione dei costumi".



Come detto le sfilate previste per le strade della città saranno sei e vedranno la partecipazione di tutte le scuole dell'infanzia e primarie coinvolte nel progetto dal dirigente dell'Istituto Comprensivo-Isa13 Antonio Fini e da Andrea Moruzzo che ha curato personalmente i laboratori creativi in ogni singolo plesso scolastico. Coinvolte anche le scuole di danza cittadine coordinate da Amanda Cargioli che saranno presenti con musica e balli durante le sfilate, dove i volontari faranno gli animatori per coinvolgere il pubblico. Inizio delle sfilate alle 14.30.