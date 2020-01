Sarzana - Val di Magra - Giorno di festa anche a Sarzana, domani. In occasione della celebrazione dell’epifania i vigili del Fuoco organizzeranno un pomeriggio per i bambini in Piazza Luni. Alle 15:30 arriveranno con il loro camion e una befana in Piazza Luni, che distribuirà delle caramelle da parte loro e dell’amministrazione comunale. Sarà anche un’occasione per i bimbi di scoprire il camion dei vigili del fuoco e il loro lavoro.