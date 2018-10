Cambia il regolamento per l'utilizzo del palco di Piazza De André

Il referente per gli eventi non sarà più Ambrosi ma l'ufficio cultura del Comune.

Sarzana - Val di Magra - La giunta Ponzanelli ha approvato il nuovo regolamento per l'utilizzo del palco di Piazza De André che anche nei mesi estivi ha ospitato molte manifestazioni. “Il palco – spiega la giunta nella delibera – ha ospitato sulla base delle richieste presentate da vari operatori culturali numerosi eventi per lo più a carattere musicale che hanno contribuito in modo significativo all'ampliamento dell'offerta culturale e turistica della città. È stato possibile verificare – si legge ancora – anche le potenziali criticità connesse all'utilizzo del palco (ad esempio impatto acustico superiore al previsto in alcuni casi)”. “La gestione del palco e del relativo calendario nel periodo suddetto è stata complessivamente molto positiva – si osserva – anche grazie alla collaborazione prestata gratuitamente da Alessio Ambrosi presidente dell'associazione Armadillo”. L'amministrazione comunale intende però “ricondurre esclusivamente al Servizio cultura la gestione del palco e del relativo calendario di utilizzo, stabilendo nel contempo procedure e prescrizioni più stringenti per gli utilizzatori, anche in considerazione degli adempimenti in materia di safety e security a carico degli organizzatori, nonché della necessità di un maggiore accordo tra i suddetti utilizzatori ed i vari servizi comunali per quanto riguarda concessioni e autorizzazioni”.



Secondo il nuovo regolamento, che sostituisce in toto il precedente, chi vorrà utilizzare il palco dovrà compilare e presentare l'apposita istanza a Carmen Bertacchi dell'ufficio cultura o al protocollo del Comune. Il legale rappresentante dell'organizzazione dovrà impegnarsi, fra le altre cose, “ad attenersi a generi di spettacolo consoni con le dimensioni del palco e della piazza in cui è collocato, di rispettare i limiti stabiliti dal regolamento sulle attività rumorose sia nel pomeriggio (vista la vicinanza della biblioteca) che nella sera terminando entro le 24.00”. “Precedenza assoluta” sarà data ovviamente alle iniziative promosse direttamente dal Comune e a seguito della presentazione di ogni richiesta il servizio cultura effettuerà una verifica circa la compatibilità dell'evento con il calendario e con i criteri di utilizzo.