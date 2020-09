Camaiora porta la vicenda di Vo' Euganeo al Festival del cinema di Venezia

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 11 settembre verrà presentato al festival del cinema di Venezia il documentario «I bambini di Vo’», dedicato all’esperienza vissuta nel paese di Vo’ Euganeo, tra i primissimi focolai Covid-19 e isolato per diverse settimane all’alba dell’esperienza di lockdown vissuta da tutti gli Italiani nei mesi scorsi. Il video è stato pensato e prodotto dallo studio di comunicazione The Skill, fondato e guidato dal sarzanese Andrea Camaiora.



The Skill ha accettato alcuni mesi fa di affiancare il rilancio turistico del comune di Vo’ e ha messo in campo tutta una serie di iniziative che culmineranno, appunto, con la presentazione del filmato alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della città lagunare e con la visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nello splendido borgo collocato tra i colli euganei.



Il filmato, prodotto da The Skill su un’idea del giornalista televisivo Lorenzo Munegato, raccoglie le testimonianze di bambini tra i 6 e i 13 anni, secondo un preciso schema studiato e condotto da una psicoterapeuta.