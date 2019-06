Calzolari e Di Bartolomei chiudono "I libri per strada"

Sarzana - Val di Magra - In piazza Luni a Sarzana si chiude oggi la ventottesima edizione della rassegna “I libri per strada”.

Alle ore 11 si terrà l'incontro con l'autore Enrico Calzolari per la presentazione del libro “Dall'India alla Lunigiana”: l'enigma dei petroglifi, l'escursione sui sentieri del CAI della Lunigiana riservano scoperte eccezionali prima mai capite. (a cura di Platò).



Alle 18.30 icontro con l'autore Luca Di Bartolomei per il libro “Dritto al cuore. Armi e sicurezza: perche' una pistola non ci liberera' mai dalle nostre paure”. Presentano Benedetto Marchese- Giorgio Beretta, a cura de Il mulino dei libri.



Luca Di Bartolomei, figlio di Agostino, famoso calciatore che venticinque anni fa si suicido' con una Smith & Weston 38 acquistata credendo di proteggere la sua famiglia, in questo libro affronta con lucidita' un tema che la cronaca ci ripropone ogni giorno.

Unendo vicende e racconti personali a dati e studi comparati sull'argomento, in una narrazione calda e partecipata che ci invita a riflettere. Rendere piu' permissiva la legge sulla legittima difesa rischia di alimentare una giustizia fai da te e soprattutto nasconde la preoccupante perdita di fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato quale garante e custode della nostra sicurezza.



Ingresso gratuito