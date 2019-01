C’è Hip Hop Attitude, sabato elettrico con Alex Neri & Francesco Farfa

Sarzana - Val di Magra - Il 2019 del Jux Tap inizia nel segno di Hip Hop Attitude. Il format numero uno in Italia dedicato alla musica hip hop, trap e rap, r’n’b e reggaeton torna venerdì 4 gennaio al Disco Club di Sarzana con la ricetta del suo glorioso successo: la notte di genere più bella con la musica di Dj Filo, Davide B. e Bibog hop (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597). Non hanno bisogno di presentazione i due pesi massimi della musica elettronica e garage Alex Neri e Francesco Farfa (Farfalla). Neri e Farfa sono i protagonisti dell’appuntamento pazzesco in agenda sabato 5 gennaio al Jux Tap insieme a Mattia Greco e Philipp Ross.



I due top djs appartengono alla generazione di artisti della notte che hanno scritto pagine memorabili del clubbing a livello globale suonando nei più importanti club internazionali come il Ministry of Sound, Pacha, Space, Amnesia e molti altri e producendo pezzi e remix di successo. E domenica 6 gennaio tutti al Sunday Night per l’immancabile ed inimitabile aperishow dei record firmato da e20 e Radio Nostalgia con lo showman Andrea Secci, Luca Giorgi, Joe Mazzola e la voce di Mirco Alfonsetti.