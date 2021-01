Boom di visualizzazioni per gli eventi online del Natale di Santo Stefano Magra

Sarzana - Val di Magra - Ad oggi sono quasi 10mila gli utenti che hanno partecipato agli appuntamenti in musica e parole della rassegna digitale “Vediamoci a Natale – La cultura non si ferma” organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con AdEventi. Disponibili dal 20 dicembre sulle pagine social del Comune (Facebook, Instagram e il nuovo canale You Tube “Santo Stefano Magra Eventi”) gli incontri culturali proposti dall’amministrazione santostefanese e segnati, come tutti, dall’impossibilità di creare occasioni in presenza, hanno riscontrato un grande successo di pubblico da remoto, al di sopra delle aspettative.



"La nostra comunità ha risposto con entusiasmo a questa kermesse in versione web, grazie alla qualità delle proposte – afferma la sindaca Paola Sisti – “Vediamoci a Natale” è stato un esperimento che ha dato esito più che positivo e che si è concluso nel migliore dei modi: il concerto di Capodanno registrato alla Vaccari ed eseguito dall’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, ha registrato più di 5 mila e 300 views. Ci tengo infine a ricordare che a tenere compagnia agli utenti dei nostri canali social in questi giorni sono stati anche altri appuntamenti, come i video di ricette per le feste, ancora visibili sulla nostra pagina Facebook".



Tutti gli eventi di “Vediamoci a Natale” sono disponibili cliccando qui.