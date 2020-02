Bonci: "Attuale sede del pianoforte è la più opportuna"

Sarzana - Val di Magra - Intervengo per porre chiarezza, se possibile, sulla querelle che ha come tema il restauro del pianoforte di proprietà del Comune di Sarzana. Premetto che sono abituato ad apparire sui giornali per scopi musicali e non per districare una vicenda che è divenuta una battaglia politica, da cui mi dissocio, non essendo schierato politicamente, e che mi avvilisce oltremodo.

Sono state scritte numerose inesattezze, sia negli interventi su questa testata online, sia sulle pagine di altri quotidiani locali.

Il sottoscritto, musicista di professione, esperto musicale del Comitato d’Indirizzo del Teatro Impavidi e sarzanese doc, qualche mese fa accortosi, in un concerto al teatro Impavidi che la pianista Sarah Giannetti suonava su un pianoforte preso a nolo, è venuto a conoscenza che il pianoforte Yamaha Grancoda di proprietà del Comune di Sarzana giaceva in un deposito della ditta Menicagli di Livorno con canone annesso di locazione.



A questo punto mi sono interessato, affinché l’Associazione La Crociata potesse intervenire come sponsor, il gestore del Teatro “Gli Scarti” risparmiare il contratto di locazione convertito in iniziative culturali, la Città riavere funzionante uno strumento di questa importanza. Nel loro intervento i Sig.ri Casini e Raschi parlano di” sbarazzarsi dello strumento”. Vero fino ad ora, sono anni che giace nell’oblio. Troppo grande, troppo scomodo, troppo costoso mantenerlo con regolari interventi di ricambio di parti deteriorate. I Sig.ri Casini e Raschi riferiscono altresì dei concerti in sala consiliare. Anche questo vero. Ero presente ma la cattiva manutenzione obbligava i tecnici ad accordature estemporanee per un minimo di qualità. Proprio per non disperdere il patrimonio artistico della città, la convenzione con il Liceo Musicale, di cui la valenza artistica è nota, garantisce la conservazione e la valorizzazione dello strumento e al contempo una sinergia fra la città e i gruppi musicali del liceo a disposizione, per offrire concerti e servizi con l’orchestra di fiati (fiore all’occhiello della scuola e costituita da numerosi ragazzi sarzanesi), il coro (che ha tenuto un concerto di Natale a Sarzana di fronte a più di 500 spettatori) e tutti le realtà musicali.

Le ipotesi di ricollocarlo nel ridotto del teatro è stata scartata perché le eccessive dimensioni avrebbero necessitato l’utilizzo di una gru, con enormi costi. Per quanto attiene l’intervento della Sig.ra Castagna, si rileva inesattezza nel fatto che detto strumento sarebbe trasferibile a Sarzana solo due volte l’anno. In realtà lo strumento può tornare a Sarzana sempre, quando e per il tempo necessario. Personalmente ritengo quindi quella, attualmente, la sede più opportuna in cui il pianoforte possa essere conservato, custodito e mantenuto a regola d’arte, e così funzionante per prendere parte agli eventi musicali della città di Sarzana.

Questo pianoforte non è di certo strumento dove svolgere esercizi o lezioni giornaliere.

Per tutti i colleghi, operatori musicali sarzanesi, istituti scolastici il pianoforte è a disposizione.

Siccome, ho specificato all’inizio, non sono abituato alle polemiche né alle battaglie politiche perché il mio mestiere è fare musica e formare giovani musicisti, il mio compito termina qui.

I politici continuino pure la loro bagarre. Disponibile a qualsiasi chiarimento personale ma non a confusi scontri su giornali o social.



Grazie

Luciano Bonci