Bobo Rondelli live agli Archivi della Resistenza

Sarzana - Val di Magra - Coincide con il Giorno della Memorai la prima data della "Rassegna per chi non si rassegna 2018" presso il circolo culturale enogastronomico Archivi della Resistenza di Fosdinovo. Sabato 27 gennaio 2018 la cena-concerto del cantautore livornese Bobo Rondelli. Si terrà anche la Notte Bianca del museo in occasione della Giornata della Memoria 2018 (altre iniziative sono previste per febbraio).



.

19.00 aperitivo musicale con Bobo

20.00 cena sociale con un omaggio a Livorno (25 euro tutto compreso e 20 euro per studenti e precar*)

22.00 concerto di Bobo Rondelli (ingresso libero fino ad esaurimento dei posti).



Attenzione i posti sono limitati, prenotatevi per la cena a info@archividellareistenza.it o al 3290099418