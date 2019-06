Blogger alla scoperta della Val di Magra nell'ambito del progetto "Sistina"

Sarzana - Val di Magra - Ha raggiunto e superato le cinquemila visualizzazioni il video sul borgo di Arcola realizzato dai due blogger Francesco Leone di «Italia Nascosta» e Veronica Leone di «JeVeronique». I due giovani influencer, presenti in provincia per testare una parte dei pacchetti turistici confezionati ad hoc nell'ambito del progetto transfrontaliero SIS.T.IN.A. finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliero Italia Francia Marittimo 2014-2020, erano ospitati presso l’agriturismo Il Fienile di Masignano di Arcola.

La visita al borgo millenario non era prevista, ma i due ragazzi, accompagnati dalla piccola Isabel, si sono incuriositi alla vista della torre e del castello che dominavano la vallata del Magra e su suggerimento di Cinzia, la titolare dell’agriturismo, hanno dedicato una mattina per una passeggiata a piedi lungo i «carobbi». Il video è stato postato in diretta sulla pagina facebook di «Italia Nascosta» e immediatamente è stato condiviso e visualizzato da moltissime persone. I due blogger nel corso del loro soggiorno sono stati accompagnati agli scavi archeologici di Luni, ad una degustazione di vini locali presso l'enoteca regionale della Liguria a Castelnuovo Magra, al centro storico di Sarzana, alle cave di marmo di Carrara con degustazione di lardo di colonnata e infine a Lerici, presso il Resort Velamica per un corso sulla preparazione del pesto guidato dalla chef Cinzia Angelotti dell'agriturismo Il Fienile.