Biblioteca di nuovo operativa dopo emergenza Covid

Sarzana - Val di Magra - “Alla data odierna sono fruibili, su prenotazione e con limitazioni, i seguenti servizi: consultazione, studio, prestito librario e consultazione di documenti dell'archivio storico”. È quanto scrive il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli – titolare anche della delega alla cultura – nella risposta scritta all'interpellanza presentata dal consigliere di Italia Viva Raschi in merito alla riapertura della biblioteca civica Martinetti dopo l'emergenza Covid.



“La biblioteca è già aperta dallo scorso 15 giugno – scrive il sindaco – quindi da almeno 7 giorni precedenti alla data dell'interrogazione con la relativa adozione dei protocolli di sicurezza e distanziamento”. Misure che prevedono infatti la presenza di divisori in plexiglas nella postazione del secondo piano mentre resta chiusa la sala studio posta al primo piano con il libero utilizzo delle altre. In base all'analisi degli spazi si è invece deciso di lasciare ancora precauzionalmente chiusa la sede di Marinella.