Beppe Fiorello nei panni di Franciosi: "Personaggio che regala emozioni"

Sarzana - Val di Magra - “Finalmente, due anni di lavoro su carta, tratto dal libro omonimo di Federico Ruffo, ora si comincia a costruire l'opera visiva “Gli orologi del diavolo”. Oggi il primo ciak”. Nei giorni scorsi Giuseppe Fiorello ha annunciato così, tramite la propria pagina Instagram, l'avvio delle riprese della fiction che porterà su Rai1 la vicenda di Gianfranco Franciosi. L'attore siciliano infatti – specialista delle serie ispirati a personaggi reali – interpreterà il testimone di giustizia di Ameglia che da infiltrato in una banda di narcotrafficanti nel 2009 contribuì al successo dell'operazione “Albatros”, che portò al sequestro di nove tonnellate di cocaina purissima.

Una storia – ripresa fra gli altri anche da Time (che lo accostò a Donnie Braasco) e Canal Plus - raccontata anche nel libro di Ruffo che ha ricostruito l'intera storia del meccanico navale il quale negli anni successivi al blitz si è ritrovato senza protezione da parte dello Stato.



“E' una preparazione intensa, accurata e dettagliata dei reparti – ha sottolineato Fiorello sempre tramite Instagram – per un personaggio che mi sta già regalando emozioni”. L'attore ha inoltre consigliato ai suoi fan di leggere il libro per entrare meglio in una storia perfetta per il piccolo o per il grande schermo. “Il prossimo inverno – ha scritto in proposito Ruffo dopo il primo ciak - saremo in onda su Rai1. 660 pagine di libro, più notti di quante ne riesca a ricordare passate a vedere con questi occhi normali quello che normale non è, a immaginare quello che non è immaginabile. Cinque anni di lavoro incessante spalla a spalla con Monica Savaresi , che ci ha creduto tanto, ma tanto più di me. Non so davvero se esistono le parole. Esiste Beppe Fiorello che ha voluto tantissimo tutto questo e col quale non potrò mai saldare questi debito”.

Con Fiorello sul set, che dovrebbe durare sedici settimane, ci sono anche Claudia Pandolfi, Nicole Grimaudo, Alvaro Cervantes e Fabio De Caro, già visto in “Gomorra” nei panni di Malammore. La regia della fiction – prodotta da Picomedia – è invece di Alessandro Angelini.