Battaglia, D'amico e Lucas per la mostra estiva nella Torre di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Nella Turris magna di Castelnuovo Magra si concluderà il prossimo 30 giugno la personale “Il gioco” di Pepi Merisio ma all'orizzonte c'è già il nuovo appuntamento con la grande fotografia che amministrazione comunale e Archivi della Resistenza hanno pensato per i prossimi mesi. Il 13 luglio sarà infatti inaugurata la mostra “La strada, la lotta, l'amore” che fino al 13 ottobre porterà nel castello del centro storico sessanta scatti di tre maestri della fotografia italiana come Tano D'Amico, Letizia Battaglia e Uliano Lucas. Se per il primo si tratta di un ritorno negli spazi espositivi del borgo, per gli altri due fotoreporter sarà una 'prima' molto attesa dopo Erwitt, McCurry, Dondero, Chatwin e Vivian Maier. Gli autori, attesi all'inaugurazione ma anche agli eventi collaterali che si terranno nei tre mesi successivi, esporranno venti foto ciascuno, ricostruendo così un pezzo di storia italiana attraverso i loro scatti.



“Questi tre nomi sono fra i più importanti a livello nazionale – sottolinea il sindaco Montebello – che daranno un taglio sociale e pieno di contenuti, non solo estetico, ad una mostra a cui tengo particolarmente. Sono sempre stato affascinato dalle foto di Letizia Battaglia (fu lei ad immortalare Sergio Mattarella con il fratello Piersanti subito dopo l'agguato) ed averla qui sarà un'emozione ulteriore. In questi anni abbiamo potuto ospitare grandi protagonisti della fotografia nazionale ed internazionale – aggiunge – per un percorso che continua a dare grandi frutti e consente di far parlare del nostro paese portando nella torre molti visitatori e appassionati”.



“Per la prima volta – prosegue l'assessore alla cultura Cecchinelli – avremo tre artisti in una sola mostra. Un'occasione che non ci siamo lasciati sfuggire accogliendo con grande entusiasmo la possibilità di ospitare tre fotografi che testimoniano un mondo e una dimensione particolari con tematiche a 360° che anche noi stiamo portando avanti. La collaborazione con Archivi della Resistenza e Museo di Fosdinovo ci ha fatto crescere e continua a dare ottimi risultati e speriamo che questo nuovo appuntamento possa offrire spunti interessanti anche per i più giovani”.

“Ringraziamo l'amministrazione comunale non solo per la disponibilità ma anche per la passione e l'entusiasmo – conclude Simona Mussini di Archivi della Resistenza che curerà anche l'allestimento – quest'anno il progetto è nuovo di levatura ancora più importante. Per tutti e tre i fotografi la strada è sempre stata intesa come luogo di incontro, socializzazione e rivendicazione dei propri diritti. Dalla lotta alla mafia, all'analisi sociale e antropologica su lavoro e l'amore che è alla base di ogni lotta, offrono uno spaccato unico su un pezzo di storia dell'Italia”.

All'interno della torre sarà previsto anche uno spazio multimediale con interviste agli artisti mentre come detto non mancheranno momenti collaterali di studio e approfondimento (tornerà anche Michele Smargiassi di Repubblica). Non mancheranno infine alcune gigantografie in alcuni punti del paese che creeranno una sorta di percorso a cielo aperto così come avvenuto un anno fa con la mostra di Vivian Maier.



“Questa sarà un'estate importante – conclude il sindaco – la rassegna cinematografica taglierà il traguardo della venticinquesima edizione, con proiezioni e sorprese. Sempre ad ingresso libero, come “Teatrika”, in un momento in cui le famiglie sono costrette a tagliare qualcosa dal proprio budget facciamo il possibile per continuare ad offrire una proposta culturale aperta a tutti”.