Barman sarzanesi protagonisti della prima edizione del "Cocktail Fest"

Sarzana - Val di Magra - Prende il via questa sera (fino a Mezzanotte) la prima edizione del Cocktail Fest di Sarzana, iniziativa che proseguirà fino a domenica, creata dall’associazione di promozione sociale Punto Zero, volta a mostrare l’aspetto creativo e culturale del settore del 'beverage' cittadino.



La manifestazione si articolerà in un tour all’interno dei locali aderenti: sarà sufficiente recarsi allo stand Punto Zero in Piazza Luni (dalle ore 17 alle 24), acquistare il ticket dal valore di 15€, che corrisponde a 10 assaggi (3 cl ciascuno), e presentarsi in ognuno dei 10 bar che partecipano all’iniziativa per ritirare il proprio assaggio fino a completare la degustazione.



Ogni bevanda è un cocktail particolare, lontano dai soliti standard, uno diverso per ogni bar: ingredienti di prima qualità che formano bevande che vanno dal dolce allo speziato, dal molecolare al profumato, dalla semplice variante all’idea totalmente innovativa.



Ciascun cocktail incarna la filosofia dell’attività che l’ha creato una sua storia, che non mancherà di essere raccontata. L’idea del tour nasce per un motivo ben preciso: i partecipanti devono spostarsi, entrare in ognuno dei locali aderenti al Cocktail Fest, conoscerli e coglierne ogni differenza e peculiarità. La curiosità deve essere uno dei motivi principali che spinge non solo ad assaggiare nuovi drink, ma a conoscere la storia e lo stile di chi li ha creati e scelti per l’evento.



I bar che parteciperanno sono Pini, Cru, Le Boucanier, Le piccole delizie, Gemmi, Caffè del Teatro, Kulchure, Pazza idea, Il principe, Gran caffè. Quattro sono invece i ristoranti convenzionati con l’iniziativa, ovvero Simon Boccanegra, la Capannina, Silvio ed Osteria dei Sani.