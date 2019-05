Baratto del libro, Bing e Flop e Monique & Honda d'urto. Alla Fabbrica ce n'è per tutti i gusti

Sarzana - Val di Magra - Domani parte al centro commerciale La Fabbrica un fine settimana di eventi e iniziative per tutti, nel segno dello stare insieme in allegria.

Si parte venerdì con l’edizione di maggio del Baratto del libro per bambini ragazzi ed adulti, accompagnato, alle 17.30 dalla presentazione del libro di poesie “L’impronta della balena” di Silvia Arfaioli a cura del Circolo Lettori ad Alta Voce della Spezia (LAAV) con la partecipazione dell’autrice. Sempre venerdì, dalle 17 alle 19 si terrà il laboratorio per bambini curato dalla Cooperativa Zoe. Il tema del laboratorio sarà “Imbrattatele!” ovvero come usare il colore su delle strisce di stoffa fino ad ottenere risultati sorprendenti. Il grande fine settimana della Fabbrica continua sabato 11 maggio con la presenza in galleria dei personaggi più amati dai bambini, ovvero Bing e Flop che dalle 15 alle 19 incontreranno in galleria tutti i loro fan.



Infine domenica l’evento atteso da un mese dagli appassionati del ballo: dalle 16 in poi torna l’appuntamento con le domeniche danzanti. Questa volta tocca all’orchestra “Monique & Honda d'urto”.