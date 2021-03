Banksy funziona, la mostra di Sarzana è ripartita con ottimi numeri

Sarzana - Val di Magra - Mentre nei giorni corsi Banksy ha rivendicato il suo ultimo lavoro “the great escape” realizzato su un muro perimetrale dell'ex carcere di Reading, a Sarzana con il ritorno in zona gialla è stata riaperta la mostra a lui dedicata nella Fortezza Firmafede.

Una ripartenza molto attesa visto che in questi primi giorni di marzo sono state tantissime le persone che hanno raggiunto la Cittadella per ammirare le opere dello street artist di Bristol in quello che di fatto è il primo grande evento della provincia dall'estate ad oggi. La personale “Early artist know as Bansky”, realizzata con MetaMorfosi dopo quattro settimane totali di apertura viaggia alla media di un centinaio di visitatori al giorno, un dato considerevole visto lo stop precedente imposto dalla zona arancione e la fruibilità riservata al momento ai soli liguri che sono però arrivati numerosi anche da fuori città per vedere alcuni dei lavori più significativi dell'artista.

“I risultati delle prime settimane sono certamente importanti – spiega il sindaco Ponzanelli, titolare anche della delega alla cultura - considerando tutte le limitazioni delle disposizioni anticontagio, e coerenti con un nome dal richiamo internazionale come Banksy. Dal primo giorno della pandemia, e sempre in sicurezza, abbiamo realizzato e proposto per la cultura tutto ciò che era possibile e consentito in ogni momento dall’emergenza e continueremo in questa direzione. Sarzana vuole guardare avanti, nonostante tutto”.

Un successo che fin qui ha confermato anche la sostenibilità economica dell'iniziativa – grazie a sponsor e introiti – che dunque non causerà pensieri di bilancio all'amministrazione.