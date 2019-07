Bambini e parallelaMente, il festival non finisce mai

Sarzana - Val di Magra - Al Festival della Mente di Sarzana, in programma dal 30 agosto al 1 settembre (QUI il programma), come sempre ci sarà un vero e proprio festival nel festival dedicato ai più giovani, in cui tra laboratori, spettacoli e passeggiate organizzati per fasce di età, bambini e ragazzi sperimenteranno la vivacità creativa della manifestazione. La sezione bambini e ragazzi del Festival della Mente, promossa dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, è curata da Francesca Gianfranchi.

Sono 20 gli appuntamenti in programma, ispirati al tema di quest’anno – il futuro – e costruiti ad hoc per il giovane parterre: un allenamento creativo e immaginativo che spazierà in maniera dinamica fra scienza, arte e tecnologia. A questi si aggiungono 6 workshop, rivolti a insegnanti, educatori, studenti universitari, operatori in campo sociale e culturale, che propongono idee e attività legate alla formazione di bambini e ragazzi. Il programma completo su www.festivaldellamente.it.



Inoltre, anche per questa edizione il Festival della Mente prevede una sezione “extra”, con una serie di eventi – alcuni paralleli al festival, altri a partire già dalla settimana precedente – che contribuiscono a rafforzare l’identità della manifestazione, da sempre dedicata alla creatività.



parallelaMente

Si tratta della sesta edizione di una rassegna off, coordinata da Virginia Galli e Francesca Gioannelli, con la collaborazione di Elisa Palagi. Si svolge da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre nel centro storico di Sarzana: protagonisti sono artisti e associazioni culturali del territorio.



creativaMente Kids – quando la creatività diventa un mestiere

creativaMente Kids, curata da Giorgio Scaletti, è una mostra di opere e oggetti dedicati al mondo dei bambini e progettati da artisti, illustratori e designer. È aperta durante i tre giorni del festival nella Casa della Salute, nel cui giardino una montagna di blocchi di cartone diventa il materiale da costruzione per le creazioni dei bambini che, una volta assemblate, daranno vita a una grande architettura temporanea.

Orari:

venerdì 30 agosto ore 18-20;

sabato 31 agosto e domenica 1 settembre ore 9.30-20.



Shackleton. Un eroe contemporaneo

Mostra di acquerelli realizzata da Michele Tranquillini. In esposizione gli schizzi preparatori e i materiali di scena della lezione-spettacolo sulla vicenda dell’esploratore polare Ernest Henry Shackleton, ideata dall’artista Michele Tranquillini e dallo storico Paolo Colombo.

La mostra è visitabile da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre nell’atrio del Palazzo Comunale (piazza Matteotti, 1).

Orari:

venerdì 30 agosto ore 17.30-23;

sabato 31 agosto e domenica 1 settembre ore 9.30-23.

Tutti gli eventi sono gratuiti.



Il programma completo su www.festivaldellamente.it nella sezione extraFestival.