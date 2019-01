Badass B al Jux Tap, la prima volta delle ragazze terribili della 'trap'

Al Sunday Night serata evento dedicata ai “Migliori anni”.

Sarzana - Val di Magra - Le Badass B. al Jux Tap. Le bellissime ragazze terribili della musica pop-trap, Christina Bertevello & la Suicide Girl, Fishball, special guests dell’appuntamento settimanale con Hip Hop Attitude in agenda venerdì 25 gennaio al Disco Club di Sarzana. Le Badass B. sono un vero e proprio fenomeno musicale e social tra i giovani che per la prima volta arrivano in Liguria per presentare i nuovi singoli “Cuba” e “Me Gusta”. Un evento nell’evento con il dj set di Dj Filo, David B. e Bibog per ballare tutta la notte seguendo il ritmo della musica più hot del momento (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).

Al Sunday Night serata evento dedicata ai “Migliori anni”. L’aperishow dei record in agenda domenica 27 gennaio si mangia, si canta e si balla con la musica che ha segnato generazioni ed epoche in diretta su Radio Nostalgia. Il divertimento porta la firma del gladiatore Andrea Secci, Joe Mazzola, Luca Giorgi e Mirco Alfonsetti.