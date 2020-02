Autore e scrittore, Pierfrancesco Poggi si racconta alla ex Vaccari

Sarzana - Val di Magra - Incontro show martedì 18 alle ore 17.30 presso la Biblioteca civica di Santo Stefano c/o ex Ceramica Vaccari con Pierfrancesco Poggi: attore e autore teatrale, radiofonico, televisivo e cinematografico.

Ha lavorato in Teatro con nomi autorevoli quali Paolo Stoppa, Luca Ronconi, Gregoretti e Berio, e` stato premiato come commediografo.

In radio ha partecipato a programmi con Paolo Conte, Enrico Vaime, Luciano Salce, e molti altri, come autore e interprete di varietà e prosa.

In TV ha realizzato programmi con Nanni Loy, Enzo Trapani, Fabio Fazio, Pupi Avati e partecipato in numerose fiction.

Per il cinema ha girato film con grandi registi tra questi Ettore Scola, con Il film "La cena" ha ricevuto il Nastro d’argento con il cast maschile.

Per la canzone ha partecipato al Premio Tenco alla rassegna dell'84, dell'88 e del '98, e nell'87 ha ricevuto a Livorno la Targa Piero Ciampi.

Esordisce nella narrativa con "La banda di Tamburello" uscito per Solferino libri nell’ ottobre 2018. Nel 2019, sempre per Solferino, pubblica il secondo caso del commissario Eriberto Passalacqua, 'L’omicidio dell’ingegnere Adone'.

Dialoga con l’autore Beppe Mecconi.