Auto, musica e mostre, Sarzana ha già pronti i suoi eventi del 2018

Anticipato il calendario che contiene appuntamenti per tutti i mesi. Non mancheranno un grande concerto in piazza Matteotti e una nuova mostra dopo quella di Warhol.

Sarzana - Val di Magra - Si aprirà questo fine settimana con la Fiera delle nocciole e la rassegna letteraria “Mi piace corto” il corposo programma degli appuntamenti del 2018 promossi dall'amministrazione comunale di Sarzana. Come da consuetudine negli ultimi anni la giunta ha scelto di illustrare con largo anticipo quelli che saranno gli eventi fino al termine dell'anno in un calendario che via via potrà essere impreziosito da altre novità.



“Dietro a questo cartellone c'è una pianificazione culturale ed economica – sottolineano il sindaco Cavarra e l'assessore Caprioni – un'offerta di qualità e molto ricca che ha una straordinaria concentrazione nei ponti di aprile nei quali contiamo di portare in città un gran numero di turisti”. Piatto forte della prima metà dell'anno sarà la Mille Miglia che sarà anticipata ad aprile dal “Gran premio Terre di Canossa” e dalla sfilata de “La colonna della libertà” mentre Atri Fioriti renderà omaggio alla corsa “Rossa” del 18 maggio che avrà anche una Notte Bianca. Giugno sarà il mese dell'Anteprima Folk Music Meeting curato da Alessio Ambrosi e dell'Opera Festiva mentre luglio oltre alla festa della città il 21, sarà caratterizzato da un concerto in piazza Matteotti che gli amministratori hanno definito come “uno dei più partecipati nella storia di Sarzana”. Altre due novità riguarderanno lo “Champagne Expo” e la fiera “Dalla terra alla tavola” mentre da Genova arriverà il Festival Internazionale di poesia.



“Dopo il successo della mostra di Warhol che ha superato le 10.000 presenze – aggiungono gli amministratori – lavoreremo ad un'altra personale importantissima che si terrà nello stesso periodo. Grande importanza sarà data ovviamente anche al Teatro Impavidi che a fine marzo avrà superato quota cinquemila biglietti”.