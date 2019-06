Aspettando 'Moonland' l'estate sarzanese entra nel vivo

Sarzana - Val di Magra - Se il calendario di primavera era già ricco di appuntamenti quello estivo, che va da giugno fino a settembre, propone ai cittadini e ai turisti una Sarzana piena zeppa di manifestazioni, occasioni di svago ma anche di approfondimento, concerti, iniziative letterarie, conferenze, e mostre d'arte con proposte diverse tra loro.



Tra primavera e estate sono oltre 120 gli appuntamenti, che vogliono mettere in stretta connessione il territorio, dal centro storico ai quartieri e all'intero territorio della Val di Magra di cui Sarzana vuole tornare ad essere punto di riferimento. In attesa della nuova stagione teatrale, che si annuncia ricchissima, e di tutti gli appuntamenti che arricchiranno ulteriormente un'estate tra le più belle di sempre.



“Sarzana è arte, teatro, danza, musica, spettacolo, alta cucina, musei, mostre, rievocazioni storiche, tradizione e naturalmente mare e tempo libero - ha commentato il sindaco Ponzanelli - Il calendario di eventi affianca appuntamenti storici a novità assolute, indirizzate ad un pubblico sempre più eterogeneo e competente”.



Fra le date di maggior rilievo la prima il 21 giugno la “Festa europea della musica”, il Festival della poesia “Parole spalancate” da sabato 22 e domenica a domenica 23 giugno, Sarzana Opera Festival con la lirica protagonista dal 22 giugno al 5 luglio, il suggestivo appuntamento con “Sarzana senza tempo” il 13 e 14 luglio.



Poi la grande musica di “Mooland” con i concerti in piazza Matteotti della PFM del 16 luglio, dei Bowland il 17 luglio, dei Negrita il 20 luglio, fino al 21 luglio con la grande festa di Sarzana che vedrà sul palco Fulminacci e altri artisti.

Non potevano mancare il Festival Pianistico, la Soffitta nella Strada dal 3 al 18 agosto con il suo multiforme e variegato mercatino nelle vie del centro cittadino, la Calandriniana con le sue grandi tele dipinte nell'omonima piazza sotto gli occhi dei turisti sempre dal 3 al 18 agosto, fino Festival della Mente dal 30 agosto al 1 settembre e al Napoleon Festival che quest'anno si terrà dal 20 al 22 settembre e di certo celebrerà l'ingresso di Sarzana nel circuito delle città napoleoniche europee.



In mezzo, come detto, decine di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le sensibilità, mostre di artisti vari, occasioni dedicate allo sport e alla solidarietà con SMAile che torna il 7 settembre il piazza Matteotti.