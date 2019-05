Arrivederci Sunday Night, closing party per l'aperishow dei record al Jux Tap

Sarzana - Val di Magra - Closing Party nel segno ancora della musica live e degli anni ’80 per il Sunday Night al Jux Tap. Il celebre aperishow dei record firmato da e20 e Radio Nostalgia chiude domenica 19 maggio una stagione stratosferica con un super ospite: Scotch alias Vince Lancini. Il gruppo degli Scotch è stato una delle formazioni più famose degli anni ’80 e ’90 autore di pezzi memorabili come “Mirage”, “Take me Up & More”, “Stasera la luna ci porterà fortuna” e “Disco Band”. Completano il mosaico del divertimento la musica dance di Andrea Secci Mirco Alfonsetti, Luca Giorgi e Joe Mazzola. La serata sarà trasmessa, come ogni settimana, in diretta su Radio Nostalgia a partire dalle 21.00 (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).