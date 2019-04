Arrivano The Long Ryders, l'Alt Country sbarca agli Impavidi

Sarzana - Val di Magra - Un’occasione imperdibile per il pubblico quella di Sabato 20 aprile al Teatro Impavidi di Sarzana: una delle pochissime tappe italiane del tour europeo della storica rock -band americana THE LONG RYDERS sarà proprio a Sarzana, grazie alla collaborazione tra Otis Tours e ASs. Cult Gli Scarti.

Aprirà il concerto la special guest: EIL MARCHINI (Acoustic/Folk, Sarzana)

Il concerto è previsto alle ore 21.30 con apertura porte alle ore 20.00.

L’evento rientra nella stagione musicale del Teatro degli Impavidi curata da Ass. Gli Scarti con la consulenza musicale di Chiara Kihlgren, e in collaborazione con il Comune di Sarzana.



Prima della loro fulminante apparizione sulle scene negli anni 80, lAlt-Country semplicemente non esisteva.

I LONG RYDERS sono lanello di congiunzione fra i The Flying Burrito Bros di Gram Parson e i Wilco.

Nel 2019 tornano con un nuovo album e un tour mondiale: scoprite il potere di una chitarra a 12 corde suonata con l’energia punk dei THE LONG RYDERS!

Una delle band cult della scena "Paisley Underground", insieme a band come The Dream Syndicate o The Bangles (e veri e proprio padri del termine "Americana"), finalmente in tour in Italia!

"Psychedelic Country Soul", il nuovo album prodotto da ED STASIUM (The Ramones, Belinda Carlisle, The Smithereens..) corre sul solco tracciato in precedenza dalla band e che ha influenzato generazioni intere di musicisti da UNCLE TUPELO ai celebrati WILCO passando per JAYHAWKS o LUCINDA WILLIAMS.

La line up sarà composta dalla solita gang che registro' il classico album "Native Sons", disco imprescindibile nella collezione di ogni amante del genere "Americana".

Un appuntamento unico & imperdibile per tutti gli amanti delle armonie di Byrds & co. e l’energia dei Clash!

Eil Marchini: Nato a Sarzana e cresciuto in giro per il mondo, ha iniziato a registrare e produrre musica prima in Inghilterra, poi in Australia.

Viaggiando e suonando per strada, Eil ha raccolto le sue influenze blues e folk in un disco demo, “Smile”.

Durante i suoi studi in Australia al conservatorio del Queensland, ha portato avanti un progetto più grande, “Lost in the Universe” che verrà pubblicato indipendentemente nei prossimi mesi.



Ingresso: 18€ ridotto / 20€ intero

Per info e prenotazioni 3464026006 o teatroimpavidi@associazionescarti.it

Biglietti acquistabili anche online su vivaticket.it