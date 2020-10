Arriva l'agibilità per il palco della Fortezza Firmafede

Sarzana - Val di Magra - Dopo anni di attesa ecco una certezza per la Fortezza Firmafede: il palco all’interno del complesso monumentale è agibile e utilizzabile per eventi e manifestazioni. Lo certifica lo Studio Associato BGP dell’ingegner Giacomo Vittorio Giampaoli e dell’ingegner Matteo Pacini incaricato dall’Amministrazione Ponzanelli di valutare lo stato dei luoghi e i relativi interventi necessari sulla struttura.



Nell’attestazione di agibilità definitiva riferita al palco e alla sua copertura, rilasciata alla luce della documentazione in possesso e in seguito all’esecuzione delle lavorazioni previste nella perizia redatta dagli stessi ingegneri lo scorso luglio, lo Studio Associato BGP inserisce anche alcune prescrizioni come la collocazione di eventuali strumenti o attrezzature di notevole peso in modo da evitare carichi di punta anomali; il divieto di appendere o fissare casse, luci e quant’altro alla copertura del palco suggerendone l’installazione a una struttura autonoma regolarmente progettata e verificata da un tecnico abilitato. Infine, nel caso di eventi con la presenza di bambini della scuola dell’infanzia e di quella primaria, è prevista l’integrazione di parapetti con posa di rete tra i correnti.