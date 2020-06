Arcola, successo per l'incontro con l'autore in diretta su Facebook

Sarzana - Val di Magra - Oltre 2.000 utenti raggiunti e quasi 1.500 visualizzazioni: il primo appuntamento con le interviste in diretta sulla pagina Facebook del Vomune di Arcola, è stato un successo.

"E' stato un salto nel vuoto - commenta l'assessore alla Cultura Sara Luciani - qui nella nostra biblioteca abbiamo sempre fatto incontri con l'autore in presenza ma non volevamo rimanere ancora fermi e abbiamo provato questa nuova esperienza. In moltissimi ci hanno contattato per farci i complimenti e ringraziarci dell'iniziativa, che ricordo ha in calendario altri tre appuntamenti fino al 15 luglio, in attesa di tornare alle consuete modalità, anche se non è detto che questa esperienza delle dirette Facebook non possa comunque consolidarsi e vada ad affiancare gli incontri in presenza".

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 17 giugno alle 21 con la scrittrice genovese Federica Storace autrice del romanzo "Scialla e poi splendi" di Pedrazzi editore.