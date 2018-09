Arcola sarà presente alle fiere del libro con il romanzo di Daniela Tresconi

Sarzana - Val di Magra - I lettori frequentatori delle fiere del libro avranno la possibilità di scoprire il borgo di Arcola grazie alla presenza del romanzo la Linea del Destino di Daniela Tresconi (Panesi edizioni) nelle rassegne liguri e toscane di questo inizio d’autunno.

Il romanzo, ambientato appunto nel borgo medievale che si affaccia sulla vallata del Magra, sarà presente questo fine settimana contemporaneamente a Genova al Book Pride presso Palazzo Ducale presso lo stand della casa editrice e a Firenze Libro aperto in Fortezza da Basso presso lo stand dell’associazione culturale Nati per scrivere. Sabato 6 e domenica 7 ottobre sarà alla fiera del libro di Lido di Camaiore, in particolare domenica alle ore 12, sul pontile del Lido, l’autrice sarà presente per la lettura animata del suo racconto per bambini «Il piccolo faro» e alle ore 15 per la presentazione del romanzo. Il tour si concluderà sabato 13 e domenica 14 ottobre a Sestri Levante per la seconda edizione dell’evento «Libri in baia» organizzato dalla casa editrice Panesi.