Arcola, 'Festa di primavera' con giochi, sapori e mezzi d'epoca

Sarzana - Val di Magra - Appuntamento domenica 19 maggio ad Arcola per l’ormai consueta “Festa di Primavera”, edizione 2019. Anche quest’anno, per celebrare l’avvento della bella stagione, le aree che gravitano intorno al ponte di Arcola, ospiteranno attrattive, giochi ed esposizioni adatte a tutte le età. L’appuntamento è previsto a partire dalle 9 dai giardini dell’area polivalente di via Porcareda. Per tutta la giornata saranno allestiti banchi di qualità alimentare e non a cura di Fiva Confcommercio. Saranno presenti anche stand di hobbisti e artigianato e produttori a km 0.

Parteciperanno alla festa anche le associazioni arcolane di volontariato, tra cui “Lunezia protezione civile”, AVIS/AIDO Arcola, P.A “Croce Verde” di Arcola, LIPU e il Gruppo Donne CGIL.

Per i più piccoli saranno organizzati giochi di animazione per bambini. Saranno presenti il trucca bimbi, trampolieri e gonfiabili. Si svolgerà lo spettacolo delle bolle giganti e sarà inoltre possibile fare un giro in sella al pony.

Sarà inoltre visitabile l’esposizione di auto e moto d’epoca a cura del CAMS (Club Auto e Moto Storiche) della Spezia. Verrà allestito anche uno spazio dedicato all’ esposizione degli elaborati delle scuole dell’infanzia e primarie di Arcola e sarà messo a disposizione un ulteriore spazio per gli artisti che vorranno esporre le proprie opere oppure dipingere all’aria aperta. Infine, ci sarà l’esibizione di aerobica-caraibica a cura della palestra ForMe di Sarzana, e di arti marziali grazie alla collaborazione con la palestra Dream di Molicciara.